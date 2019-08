Polizei ermittelt Einbrecher

main-Spessart-kreis.Dank akribischer Tatortarbeit konnte die Polizei Marktheidenfeld nun mehrere Gartenhausaufbrüche klären, die Anfang des Jahres 2019 im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld verübt wurden. Der dringende Tatverdacht richtet sich aktuell gegen einen 26 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen. Der Mann ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwischen dem 18. Januar und 1. Februar wurden in Hafenlohr, Kreuzwertheim und Hasloch an insgesamt vier Tatorten Einbrüche in Gartenhäuser verübt, die abseits der Wohnbebauung liegen. Dort versorgte sich der Täter mit Lebensmitteln und Kleidung. Es bestand bereits zu Beginn der Ermittlungen der Verdacht, dass es sich um einen reisenden Täter handeln könnte. Diese Vermutung hat sich inzwischen bestätigt. DNA-Spuren, die am hinterlassen wurden, konnten die Ermittler nun eindeutig dem 26jährigen Tatverdächtigen zuordnen. Wie die Polizei mitteilt, fahndet inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Heilbronn nach dem rumänischen Staatsangehörigen, weil dieser wegen Wohnungseinbrüchen aufgefallen ist. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019