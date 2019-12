Pkw stoßen zusammen

Kreuzwertheim.Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Montagabend in Kreuzwertheim. Ein 22-Jähriger bog mit seinem VW-Golf von der Lengfurter Straße nach links in die Staatsstraße 2315 in Richtung Wertheim ab.

Übersehen

Dabei übersah er den VW-Passat eines 64-Jährigen, der seinerseits von der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße nach links in die Lengfurter Straße abbiegen wollte.

Keine Verletzten

Dadurch kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem beide Autofahrer aus dem Main-Tauber-Kreis unverletzt blieben. Die Polizei schätzt den Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro. pol

