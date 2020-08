Obstbäume können abgeerntet werden

Main-Spessart-Kreis.Die Erntezeit für Äpfel und Birnen ist angebrochen. Doch immer häufiger werden Bäume auf den Streuobstwiesen nicht abgeerntet. Die Folge davon, das Obst verfault. Dabei lassen sich doch aus den schmackhaften Früchten verschiedene Leckereien wie zum Beispiel Kuchen, Marmeladen, Kompotte und Säfte herstellen.

Die Gründe, warum das Obst nicht geerntet wird, sind sehr verschieden. Häufig benötigen die Bewirtschafter keine großen Mengen an Obst, oder können es aus Altersgründen nicht mehr ernten. Um in diesen Fällen Abhilfe zu schaffen, ruft der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart die Aktion „Gelbes Band – Ernte erwünscht“ ins Leben.

Idee kommt aus Esslingen

Die Idee selbst stammt aus dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg und wird dieses Jahr auch von der Stadt Karlstadt übernommen. Streuobstwiesen-Bewirtschafter können mithilfe eines „Gelben Bandes“ ihre Bäume kennzeichnen und so anzeigen, dass diese Bäume zum Abernten für Jeden freigegeben sind.

Die Obst- und Gartenbauvereine des Landkreises sind die Ansprechpartner vor Ort und verteilen die Bänder an die Baumbesitzer, die ihre Bäume für andere zur Ernte freigeben möchten. Das „Gelbe Band“ sollte gut sichtbar am Stamm in einer Höhe von 1,50 bis zwei Meter angebracht werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020