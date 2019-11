Nicht mit leeren Händen gekommen

Röttbach.Gerade in der Vorweihnachtszeit sind im Kindergarten Röttbach die Geschenke zu Weihnachten ein großes Thema. Oft wird erst in solchen Momenten bewusst, wie gut es allen in Deutschland oder Europa eigentlich geht, dass es aber auch Menschen gibt, die nicht so viel Geld haben und sich nicht einfach etwas kaufen können, dass erfuhren die Kinder beim Besuch der Wertheimer Tafel.

Um nicht mit leeren Händen dort hinzufahren, wurde einige Zeit vorher im Kindergarten ein großer Karton aufgestellt, wer wollte durfte dort eine kleine Lebensmittelspende hineinlegen. So kam es dazu, dass die Vorschulkinder aus Röttbach schwer bepackt bei der Tafel ankamen. Dort wurden sie begrüßt und herumgeführt. Als erstes erfuhren sie, dass die Mitarbeiter der Tafel, für den Verkauf und das Einräumen der Lebensmittel zuständig sind. Diese kommen von den Supermärkten in der Umgebung. Rasch stellten die Kinder fest, dass es bei der Tafel eigentlich wie in einem „normalen“ Supermarkt aussieht.

Aber wie funktioniert das Einkaufen bei der Tafel? Und wer kommt alles dort hin? Auch diese Fragen der Kinder wurden beantwortet. kirö

