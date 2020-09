Neunjährige kollidiert mit Auto

Kreuzwertheim.Abschürfungen am linken Bein hat sich am Montag eine neunjährige Radfahrerin in Kreuzwertheim bei der Kollision mit einem Auto zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war die Schülerin gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Pfarrgasse in Richtung Neugasse unterwegs und wollte in diese nach rechts einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Neugasse in Richtung Pfarrgasse.

An der Einmündung zur Pfarrgasse wollte er nach links einbiegen, bog aber in einem zu engen Bogen ab, weshalb das Mädchen mit ihrem Fahrrad links vorne gegen des Autos stieß und stürzte. Das Kind wurde von seiner Mutter zur Wundversorgung zu einem Arzt gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. pol

