Neun neue Fälle in einer Woche

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es mit Stand 20. Oktober 25 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zum Dienstag, 13. Oktober: 16 positiv auf Covid-19 getestete Personen). Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 289 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zum Dienstag, 13. Oktober: 265 positiv auf Covid-19 getestete Personen). Genesen sind davon 258 Personen (Vergleich zum Dienstag, 13. Oktober: 243 Personen genesen).

Die Zahl der an oder mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 263 Personen in häuslicher Quarantäne. (Vergleich zum Dienstag, 13. Oktober: 184 Personen in häuslicher Quarantäne). lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020