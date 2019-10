Neujahrsempfang in München

Main-Spessart-Kreis.Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer startete jetzt die Nikolausverlosung für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte. „Die Nikolausverlosung hat schon Tradition und ist exklusiv für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gedacht. Als ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz verlosen wir eine echte Attraktion. Die Teilnahme am Neujahrsempfang ist ein Gewinn, den es nicht zu kaufen gibt“, erklärte Schreyer.

Zehn Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte haben die Möglichkeit, am 10. Januar 2020 am Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in der Residenz München teilzunehmen. Der Gewinn beinhaltet die Einladung zum Neujahrsempfang sowie eine Übernachtung in München, jeweils für den Gewinner und eine Begleitperson.

Teilnehmen können ab sofort alle Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte, die eine E-Mail mit dem Stichwort „Nikolausverlosung“ an Verlosung.Ehrenamtskarte@Stmas.Bayern.de senden. Der vollständige Name, Anschrift und Telefonnummer müssen zwingend angegeben sein.

Die Teilnahmefrist endet am Donnerstag, 5. Dezember .

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.10.2019