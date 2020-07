Neue Regelung für Zulassungsstelle

Main-Spessart-Kreis.Die Zulassungsstelle im Landratsamt läuft im Hochbetrieb. Jeden Tag werden knapp 200 Zulassungen durchgeführt und die Online-Termine im 15 Minuten Takt vergeben, „Diese kurze Zeitspanne“, so Andreas Hafenrichter, der zuständige Sachgebietsleiter, „fordert von allen Mitarbeitern höchste Konzentration und effizientes Arbeiten.“

Trotz dieser Bemühungen besteht momentan eine Wartezeit von bis zu drei Wochen. „Uns ist bewusst“, so Landrätin Sabine Sitter, „dass dies mitunter erhebliche Probleme verursacht. Ich selbst bin von einigen Bürgern angesprochen worden.“ Daher wird nun angestrebt, ab dem 13. Juli mit einer neuen Regelung die Situation weiter zu entspannen und eine Zulassung auch ohne Termin zu ermöglichen. Die Online-Terminvereinbarung bleibt aber nach wie vor bestehen und Besucher mit Termin haben grundsätzlich Vorrang.

Mit dieser Änderung werden ab dem 13. Juli am Vormittag neue Öffnungszeiten eingeführt: Montag bis Freitag: 7.30 bis 10.30 Uhr, Kfz-Handel: 10.30 bis 11.30 Uhr, nachmittags gilt weiter: Montag und Dienstag: 13 bis 15 Uhr, Donnerstag: 13 bis 16 Uhr.

Da für die nächsten Wochen bereits zahlreiche Termine vergeben wurden, muss in der Übergangszeit von längeren Wartezeiten ausgegangen werden. „Das kann sich natürlich jeden Tag anders gestalten“, stellt Hafenrichter klar. Besucher mit Termin haben grundsätzlich Vorrang. Das heißt: Wer ohne Termin kommt, muss sich auf längere Wartezeiten einstellen; es kann auch keine Garantie gegeben werden, dass der Vorgang an diesem Tag abgearbeitet werden kann. „Wir hoffen dennoch, den Bürgern, die kurzfristig einen Termin benötigen, helfen zu können“, so die Landrätin.

Damit auch bei der neuen Regelung die Einhaltung der Abstandsregeln gewährleistet ist, kann sich in Karlstadt nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Wartebereich der Zulassungsstelle aufhalten. Der Zugang wird wie bisher durch den Sicherheitsdienst im Eingangsbereich kontrolliert. Im Wartebereich müssen die Besucher ohne Termin wie üblich ein Ticket ziehen und warten bis ihre Nummer aufgerufen wird. Auch in den Außenstellen in Lohr und Marktheidenfeld wird der Zugang in den nächsten Wochen durch einen Sicherheitsdienst geregelt.

Führerscheinstelle aufgelöst

Die Sachbearbeitung für Führerscheine wird zukünftig im Landratsamt in Karlstadt konzentriert, die Führerscheinstellen in Marktheidenfeld und Lohr werden aufgelöst, in Marktheidenfeld zum 10. Juli. So soll eine bessere Erreichbarkeit der Sachbearbeiter erzielt werden. Nach wie vor gilt die Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Dies dient vorrangig dem Schutz der Besucher im Wartebereich.

