Neue Beratungsstelle

Main-Spessart-Kreis.Als Laie ist man schnell mit seinem Latein am Ende, wenn man sein Eigenheim sanieren oder gar neu bauen möchte, denn Energieeinsparrecht und Fördermittel unterliegen einem steten Wandel. Derzeit winken beispielsweise 20 Prozent Zuschuss auf sogenannte Einzelmaßnahmen.

Prinzipiell finden Interessierte einen Energieeffizienzexperten über die sogenannte „Energie-Effizienz-Experten“-Liste unter www.energie-effizienz-experten.de im Internet.

Ergänzend dazu bietet der Landkreis Main-Spessart nun in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern professionelle und unabhängige Beratungen kostenfrei an. Der Ratsuchende kann sich einerseits telefonisch beraten lassen über die die kostenfreie Hotline der Verbraucherzentrale 0800 / 809 802 400. Bei komplexeren Fragen kann man nach Anmeldung über die Hotline auch einen der Beratungsstützpunkte aufsuchen. Diese sind in den Volkshochschulen (vhs) Karlstadt (an jedem dritten Dienstag im Monat, 16 bis 19 Uhr) und Marktheidenfeld (an jedem zweiten Donnerstag im Monat, 16 bis 19 Uhr) angesiedelt. Oft ist eine Beratung direkt am Gebäude sinnvoll.

Für diese kostenpflichtigen sogenannten „Energie-Checks“ kommt ein Fachmann der Verbraucherzentrale nach Hause. lra

