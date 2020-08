Nachwuchssuche der Unternehmen läuft während der Krise online

Main-Spessart-Kreis.Aufgrund der aktuellen Situation musste der Arbeitskreis BIT-MSP die für den März geplanten Berufsinformationstage zwar absagen. Doch Nachwuchswerbung ist für die Ausbildungsbetriebe auch im Landkreis Main-Spessart in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je. Wie das Landratsamt informiert, finden deshalb in diesem Jahr die Berufsinformationstage online statt.

Seit 1. Juli 2020 würden dazu spezielle Inhalte der teilnehmenden Aussteller auf der Internetseite www.bit-msp.de veröffentlicht, um die Lehrstellensuche in der Region zu erleichtern. „Die potentiellen Bewerber haben so die Möglichkeit, sich medial über Videos und ausführliche Firmeninformationen über die Unternehmen in der Region zu informieren“, erklärt Landrätin und Schirmherrin Sabine Sitter.

Seit über einem Monat können die Nutzer, vor allem Schüler der Vorjahresabgangsklassen und deren Eltern, im Rahmen der BIT-Online 2020 auf die entsprechende Webseite zugreifen.

Die Zahlen lagen im Vorjahr innerhalb zwei Wochen bei 226 Seitenaufrufen, in diesem Jahr waren es in der gleichen Zeit bereits 13 868 Aufrufe. „Eine erfreuliche Auswertung, die zeigt, dass die BIT-Online über die Maßen gut angenommen werden“, so die Koordinatoren Sven Kelber (AOK) und Holger Steiger (LRA).

Wie wichtig die Berufsinformationstage in jedem Jahr sind, zeigt sich regelmäßig bei der Befragung der Schüler, die die vergangenen BIT besuchten. Diese Befragungen erfolgen einige Zeit nach der Messe in den Schulen, um realistische Ergebnisse zu erhalten. „Für gut ein Viertel ergaben sich durch die praxisnahen Einblicke neue Berufswünsche“, sagt Steiger.

Denn an den Ständen der BIT sind, wenn die Messe regulär stattfinden kann, neben den Ausbildern auch immer Auszubildende, die den oft Gleichaltrigen oder nur wenig jüngeren Interessierten die Arbeit erklären.

„Auch deshalb hoffen wir natürlich, dass die Messe im nächsten Jahr wieder real stattfinden kann“, so Kelber, „doch für die Situation ist die von uns beschlossene Lösung zumindest eine Alternative.“ lra

