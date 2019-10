Musik erwies sich als die Sprache der Seele

„Musik ist die Sprache der Seele“ lautete das Motto beim Liederabend des Männergesangvereins Kreuzwertheim. Dabei erklangen nicht nur schöne Lieder. Es wurden auch treue Mitglieder geehrt.

Kreuzwertheim. Zu der unterhaltsamen Veranstaltung am Samstagabend hatten die Gastgeber vier Chöre in die Dreschhalle eingeladen. Die über 120 Sängerinnen und Sänger boten den wohl etwa genauso vielen Zuhörern ein buntes Programm aus unterschiedlichen, aber allesamt gelungenen Liedvorträgen. Umrahmt wurden diese von schwungvoller Blasmusik der Röttbacher Wirtshausmusikanten; auch dies ein sehr angenehmer, nicht durch elektronische Verstärker verfälschter Ohrenschmaus.

Klangvoll und Souverän

Der Männergesangverein Kreuzwertheim eröffnete den musikalischen Reigen mit „Seid gegrüßt im schönen Kreuzwertheim“. Mit „The Rose“, am Klavier begleitet von Paula Dreßler, und „Unser tägliches Brot“ begannen die Gastgeber klangvoll und souverän.

Für Bürgermeister Klaus Thoma war es ein Leichtes, die frohe Stimmung des Abends aufzugreifen und die Gäste über die Gründe für die Lebensqualität in der Marktgemeinde gegenüber der Taubermündung zu informieren. Chorgesang sei dabei ein wichtiges Element, auch wenn es diesmal keine zehntausend Besucher seien.

Präzision

Der Sängerkranz Oberaltertheim (Chorleiter: Claudiu Berberich/Vorsitzende: Edeltraud Schätzlein) beeindruckte durch Präzision beim bewegten Lied vom Jägersmann, mit Ausdruckskraft bei „Komm in die Gondel“ und mit pfiffiger Textgestaltung beim „Ständchen“.

Der gemischte Singkreis und Chor aus Dittigheim (Claudiu Berberich/Angelika Marziniak und Matthias Wulf) war mit über 40 Mitwirkenden der größte Chor des Abends. Die sauber intonierten Sätze wurden auswendig und immer mit konzentriertem Blickkontakt zum Dirigenten gesungen.

Der Gesangverein Dietenhan (Elmar Sührer/Vorsitzender Rainer Englert) brachte nach dem traditionellen Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ das nachdenkliche Stück „Er ist hier fremd, so hört man sagen“ in einer ruhigen moll-Tonart zu Gehör. In schwungvollem Dreiertakt leitete das Lied „Ave Maria, Glocken erklingen“ dann zu den Ehrungen über (siehe Infobox).

Die Urkunden und Ehrennadeln wurden von Otto Vogel, Andreas Schmidt und Bürgermeister Klaus Thoma unter dem Applaus der Zuhörer an die verdienten und langjährigen Sänger überreicht.

Großes Spektrum

Nach der Pause, wieder mit den Wirtshausmusikanten schön gestaltet, brachten die vier Gesangvereine, diesmal allerdings in umgekehrter Reihenfolge, die zweite Hälfte ihres unterhaltsamen Programms zu Gehör. Von Johannes Brahms über „Fly with me“ bis hin zu „La Montanara“ und Udo Jürgens war dabei ein großes Spektrum unterschiedlicher Chorsätze zu genießen.

Neben der schönen Solostimme von Klaus Günzelmann und der Klavierbegleitung von Paula Dreßler trugen die Anekdoten von Otto Vogel, aber auch die umsorgende Bewirtung zum Wohlbehagen der Zuhörer bei, sodass Sänger und Zuhörer den gelungenen Abend nach dem Chorgesang bei Blasmusik langsam und gemütlich ausklingen ließ.

