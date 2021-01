Kreuzwertheim.Ohne Beteiligung anderer landete am Neujahrstag gegen 23 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2315 bei Kreuzwertheim in der Leitplanke. Die Polizeibeamten konnten vor Ort den Grund des Unfalls schnell ermitteln, denn der junge Mann roch deutlich nach Alkohol. Der Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.

