Mit Kran an Brücke hängen geblieben

Marktheidenfeld.Ein Sachschaden in Höhe von rund 33 000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Dienstag in Marktheidenfeld. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63-jährige Fahrer eines Lkws mit Kranaufbau gegen 12.30 Uhr von der Bahnhofstraße kommend auf der Bundesstraße 8 durch die Unterführung der Staatsstraße 2315. Da der Kran nicht vollständig eingefahren war, blieb er an der Brücke hängen.

Durch die Wucht der Kollision wurde das Führerhaus nach oben gerissen, sodass der massive Stahlrahmen des Fahrgestells an beiden Seiten nahezu komplett durchriss. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. An der Brücke brach an den beiden Unterzügen jeweils etwas Beton weg, was jedoch für die Statik der Brücke nicht relevant ist. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. pol

