Mit Fahrrad und Bahn die Täler der Wern und Fränkischen Saale entdecken

Main-Spessart-Kreis.In einem neu aufgelegten Faltblatt wird eine Radtour durch zwei Seitentäler des Mains entlang von Fränkischer Saale und Wern ausführlich beschrieben. Ein kleines Stück auf dem Main-Radweg zwischen Gemünden und seinem Stadtteil Wernfeld schließt das Ganze zu einer Rundtour mit etwa 150 Kilometern ab.

Die weitgehend steigungsfreien Uferradwege sind dabei auch bestens für Familien geeignet. Wer sich auch den noch verbliebenen Anstieg vom Werntal ins Saaletal ersparen will, nutzt hierfür die Erfurter Bahn. Alle Haltepunkte sind auf einer Übersichtskarte farbig gekennzeichnet. Die Farbe Grün zeigt an, dass die Gleise mit dem Fahrrad bequem erreicht werden können. Neben einer Routenskizze, Höhenprofil und Tourenbeschreibung finden sich auch Übernachtungsangebote entlang der Strecke.

Die Broschüre „Unterwegs in Main-Spessart“ informiert über Sehenswertes und Besonderheiten aller Orte in Main-Spessart. Damit man auf Ausflügen gut informiert ist, wurde im Stil eines Reiseführers allerhand Wissenswertes zusammengetragen. So werden zum Beispiel historische Gebäude beschrieben, Museen und Sammlungen aufgelistet und konkrete Angebote der Touristinformationen genannt. Tabellen weisen auf Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten, Bahnanschlüsse oder Bademöglichkeiten hin. Die Broschüre hat 100 Seiten, im Innenteil eine Übersichtskarte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020