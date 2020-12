Mit Auto von Straße abgekommen

Kreuzwertheim.Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wiebelbach und Unterwittbach im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, schleuderte der Pkw in den Straßengraben.

Der Fahrer war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich dann jedoch selbst befreien. Er wurde nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Eine nachfolgende Pkw Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw noch über ein auf der Fahrbahn liegendes Fahrzeugteil des verunfallten Pkw. Dadurch entstand ein Schaden am Unterboden ihres Pkw.

Da der Unfallhergang nicht klar sei, sucht Polizei Marktheidenfeld nach Zeugen des Vorfalls. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020