Martinimarkt in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld.Der traditionelle Martinimarkt findet am Sonntag, 13. Oktober, in Marktheidenfeld statt. Von 10 bis 18 Uhr ist in der Innenstadt dann wieder ein buntes Markttreiben angesagt.

Der Einzelhandel öffnet an diesem Marktsonntag seine Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Die Stände des Martinimarktes befinden sich auf dem Marktplatz, in der Bronnbacher Straße einschließlich Parkplatz am Stadtmauergässchen und in der Obertorstraße. Für die Jüngsten dreht sich in der Innenstadt wieder ein Kinderkarussell.

An der St. Laurentius-Kirche und der Volkshochschule spielen ab 14.30 Uhr die Urspringer Musikanten auf. Die Pfarrei und der Bund Naturschutz (BN) verwöhnen dort mit Kaffee und Kuchen. Der BN demonstriert zudem an der Alten Schmiede das Apfelpressen. Einen Sprung weiter haben die Stadtbibliothek von 14 bis 17 Uhr und das Museum Obertor-Apotheke von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Mit der ganzen Familie lohnt sich auch ein Besuch im Kulturzentrum Franck-Haus: Hier ist im vorderen Galeriebereich die Ausstellung „sichtbar machen“ mit Malerei von Rolf Thuma den letzten Tag geöffnet. Im hinteren Ausstellungsbereich gibt es das „Musée Imgainaire“, eine Ausstellung mit Collagen, Malerei und Fotografien von Elke und Almut Martiny.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019