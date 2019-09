Mann attackiert Polizeibeamte

Miltenberg.Ein Mann attackierte am Sonntag um kurz nach 11 Uhr eine Streife in der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Der Mann kam der Polizei entgegen schrie lauthals herum. Bei der darauffolgenden Kontrolle zog sich der Mann aus und schmiss seine Kleidung und seinen Geldbeutel auf den Boden. Da der sichtlich Alkoholisierte sehr aggressiv war, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde der Polizist leicht verletzt. Auf der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Beamten und versuchte weiter nach ihnen zu treten. Ein Alkotest ergab einen Promillewert von 1,42, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Auch während den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 45-Jährige absolut aggressiv und äußerte zudem noch suizidale Gedanken. Aufgrund der Gesamtumstände musste er ins Bezirkskrankenhaus Lohr eingewiesen werden. Als Grund für sein aggressives Verhalten gegenüber der Polizei war wohl eine Kontrolle am Vorabend, bei der bei dem aus Lützelbach stammenden Mann eine geringe Menge Haschisch aufgefunden wurde. Den Täter erwarten jetzt mehrere Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. pol

