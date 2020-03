Männer flüchten nach Ladendiebstahl

Kreuzwertheim.Zwei unbekannte Männer entwendeten am Samstag gegen 19.30 Uhr Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim. Die zwei Männer stiegen nach der Tat in einen weißen Kleinwagen Toyota, Typ Yaris, mit polnischen Kennzeichen und fuhren in Richtung Marktheidenfeld (Autobahn) davon. Auch die sofort eingeleitete Funkfahndung erbrachte keinen Erfolg. Ob noch weitere Gegenstände im Verkaufsraum entwendet wurden, muss die nächsten Tage abgeklärt werden. Somit kann der genaue Beuteschaden noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich der näheren Beschreibungen der zwei flüchtigen Täter unter Telefon 09391/98410. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020