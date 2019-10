Landratsamt hütet Kinder am Feiertag

Main-Spessart-Kreis.Manche Eltern haben am Buß- und Bettag ein Problem. Sie müssen arbeiten, weil der Feiertag zugunsten der Pflegeversicherung geopfert worden ist, ihre Kinder haben aber schulfrei und brauchen eine Betreuung. Wohin also mit den Kindern? Das Landratsamt macht daher ein Angebot: Kinder ab sechs Jahren von berufstätigen Eltern können an diesem Tag durch das Amt für Jugend und Familien betreut werden. Es wird ein altersgerechtes Programm aufgestellt. Damit möchte Landrat Thomas Schiebel die Familienfreundlichkeit der Verwaltungen im Landratsamt unterstreichen. Infos und Anmeldung bei Cornelia Dietrich, Landratsamt Main-Spessart, Kommunale Jugendarbeit, in Karlstadt unter Telefon 09353/793 1541 und im Internet unter www.main-spessart.de oder www.kids4mation.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019