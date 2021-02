Landkreis ruft zum Testen auf

Main-Spessart-Kreis.Die Grundschulen in Bayern, die Förderzentren und die Abschlussklassen den übrigen Schulen gehen am Montag in Bayern wieder zum Präsenzunterricht über. Kindertageseinrichtungen öffnen im eingeschränkten Regelbetrieb. Das Landratsamt Main-Spessart weist diesbezüglich auf die freiwillige Reihentestung hin, zu der das Gesundheitsministerium und das Kultusministerium als vorbeugende Maßnahme aufgerufen haben.

Grundsätzlich sollen diese durch die Schulen organisiert werden, was zum Teil auch schon geschehen sei. Darüber hinaus wolle auch der Landkreis unterstützen und kurzfristig dezentral weitere Testmöglichkeiten schaffen, damit sich möglichst viele Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas aber auch Fahrer von Schulbussen zeitnah testen lassen können.

Das Personal aus dem Raum Marktheidenfeld könne das dortige Testzentrum in Anspruch nehmen. Die Lehrkräfte, sonstiges Schulpersonal und das Personal von Kitas und Busunternehmen würden über die Schulen, Einrichtungen und Unternehmen über das Testangebot informiert.

Selbstverständlich stehe es allen frei, auch selbstständig einen Testtermin zu vereinbaren. Deshalb appelliert das Landratsamt an alle Eltern, möglichst vor dem Unterrichts- und Kitastart am Montag oder in der kommenden Woche, einen Test für ihre Kinder zu vereinbaren, zum Beispiel bei einem der niedergelassenen Ärzte oder am Testzentrum in Marktheidenfeld.

