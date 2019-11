Kripo sucht Zeugen nach Einbruch

Kreuzwertheim.Im Laufe des Dienstags hat ein Einbrecher in einem Kreuzwertheimer Wohnhaus Beute im Wert von etwa 200 Euro gemacht. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen verdächtigen schwarzen VW Golf, der möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Die Kripo Würzburg bittet Zeugen, sich zu melden.

Tür aufgebrochen

Dem Ermittlungsstand nach muss sich der Einbruch in der Tannenstraße im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr ereignet haben. Der Täter drang über eine rückwärtig gelegene Zugangstür in das Anwesen ein. Er brach im Inneren weitere verschlossene Türen auf, um in die einzelnen Wohnräume zu gelangen.

Nach der Tat entkam der Täter in unbekannte Richtung. Es ist möglich, dass er zur Flucht den schwarzen VW Golf benutzte. Für die Kripo Würzburg sind folgende Fragen von Bedeutung:

Fremdes Fahrzeug

Wer hat im Laufe des Dienstags etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in der Tannenstraße in Zusammenhang stehen könnte?

Wem sind in Kreuzwertheim verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug mit fremden Kennzeichen aufgefallen?

Kennzeichen gesehen?

Wer kann den schwarzen VW Golf näher beschreiben, der in Zusammenhang mit dem Einbruch auffällig geworden ist? Wer hat möglicherweise die Kennzeichen dieses Fahrzeugs abgelesen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0931/4571732 entgegen. pol

