Krimi-Autor stellt sein aktuelles Buch vor

Marktheidenfeld.Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek Marktheidenfeld veranstalten am Samstag, 19. Oktober, eine Lesung mit dem Krimi-Autor Wolfgang Burger. In der Lesung präsentiert Burger um 19 Uhr seinen neusten Roman „Wenn Rache nicht genügt“, der Anfang Oktober veröffentlicht wurde. Der Autor ist promovierter Ingenieur und hat viele Jahre in leitender Funktion am Karlsruher Institut für Technologie KIT gearbeitet. Seit 1955 ist er schriftstellerisch tätig und lebt abwechselnd in Karlsruhe und Regensburg.

Burgers Krimis mit Alexander Gerlach als Hauptprotagonist standen mehrfach auf der „Spiegel“-Bestellerliste und zwei Titel dieser Reihe waren nominiert für den Friedrich-Glauser-Preis. In seinem neuen Krimi stellt Wolfgang Burger Gustaf vor: Gustaf ist der jüngste Sohn der wohlhabenden Heidelberger Familie Cordes und wegen Mordes verurteilt. Das Opfer: sein eigener Halbbruder.

Gustaf beteuert seine Unschuld auch noch nach seiner Entlassung aus der Haft und bittet Alexander Gerlach, den Fall neu aufzurollen. Der Kripochef ist skeptisch. Doch bei der Befragung der Familienmitglieder stößt er auf ein Netz aus Lügen und Intrigen. Was geschah wirklich in der Nacht, in der Oliver Cordes erschlagen wurde? Warum ist dessen Schwester seither spurlos verschwunden?

Und wieso ist Gustafs Mutter von der Schuld ihres Sohnes überzeugt? Gerlach wird klar: In dieser Familie hatte jedes Mitglied Grund, Oliver den Tod zu wünschen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019