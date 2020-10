„Kontakte auf ein Minium beschränken“

Main-Spessart-Kreis.Was gilt für Gottesdienste und Gräbergänge an Allerheiligen? Was muss bei Halloween beachtet werden? Welche Vorgaben gibt es für Martinszüge? Für den main-Spessart-kreis

Das Landratsamt des Main-Spessart-Kreises gibt jetzt nachfolgende Regelungen bekannt.

Allerheiligen und Gottesdienste

Für das Totengedenken an Allerheiligen gelten die Regelungen für Gottesdienste gemäß § 6 der 7. BayIfSMV.

Öffentliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften in Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Plätzen gewahrt wird. Zwischen den Teilnehmern ist (soweit diese nicht Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands angehören), grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Im Freien ist grundsätzlich zwischen Personen, die nicht der familie oder einem Hausstand angehören, ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu wahren. Für die Besucher gilt Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. Es besteht ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste oder Zusammenkünfte, das die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert; das Infektionsschutzkonzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Vorschriften beim Gräbergang

Ist der Gräbergang Teil des Gottesdienstes, dann findet auch für diesen § 6 der 7. BayIfSMV Anwendung. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Teilnehmer unmittelbar nach dem Gottesdienst in der Kirche geschlossen zum Friedhof gehen, während des Gräbergangs gemeinsam gebetet wird oder auf dem Friedhof ein gemeinsames Gebet gesprochen wird und die Gläubigen dazu als Gruppe beieinanderstehen.

Sofern sich auf dem Friedhof mehrere Menschen aufhalten, ohne dass ein Gottesdienst stattfindet, gelten die allgemeine Abstandsregel und die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum.

„Allerheiligen genießt auch in unserem Landkreis unter den kirchlichen Feiertagen einen sehr hohen Stellenwert. Vielfach wird dieser Tag zu Familientreffen genutzt“, weiß Landrätin Sabine Sitter. „Dennoch kann ich auch hier nur empfehlen, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und die AHA-Regeln in jedem Fall zu beachten“, bittet Landrätin Sabine Sitter.

Besondere Regeln für Halloween

Besondere Regelungen für Halloween gibt es nicht. Es gelten jedoch entsprechend der jeweils gültigen Fassung der 7. BayIfSMV das allgemeine Abstandsgebot sowie die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung. Hinsichtlich des gemeinsamen Aufenthalts im öffentlichen Raum und für Zusammenkünfte in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken gelten die Regelungen bei erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz, §§ 24 ff. der 7. BayIfSMV.

Danach ist ab 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen der oben genannte gemeinsame Aufenthalt oder die Zusammenkunft auf Angehörige von zwei Hausständen oder zehn Personen beschränkt. Ab 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erfolgt eine Beschränkung auf Angehörige von zwei Hausständen oder fünf Personen.

„Kinder dürfen zwar grundsätzlich von Haus zu Haus ziehen. Ich bitte jedoch angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens dringend zu überdenken, ob in diesem Jahr nicht davon abgesehen werden kann und man den Kindern anderweitig „Süßes oder Saures“ zukommen lassen könnte“, unterstreicht Landrätin Sabine Sitter.

Martinsumzüge beschränken

Der Umfang der Martinszüge sollte im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen im Landkreis auf ein Minimum beschränkt werden.

„Falls die Kindertagesstätte trotz der gegenwärtigen Einschränkungen und Auflagen einen Martinszug durchführen möchte, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass auch hier die Trennung der betreuten Gruppen eingehalten wird“, so Landrätin Sitter.

Sollte sich der 7-Tages-Inzidenzwert im Landkreis Main-Spessart weiterhin negativ entwickeln (also die Infektionszahlen fortlaufend steigen), muss gegebenenfalls auch mit kurzfristigen Änderungen der Vorgaben gerechnet werden.

