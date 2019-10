Komponist gibt Einblick

Marktheidenfeld.„Musikforum“ heißt die neue Kulturreihe für Marktheidenfeld, die in Kooperation der Stadt mit dem örtlichen Balthasar Neumann-Gymnasium (BNG) stattfindet. In zwei Veranstaltungen pro Jahr erhalten regionale Künstler ein Podium und geben den Besuchern einen Einblick in ihr musikalisches Wirken.

Für die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 16. Oktober, in der Bibliothek des BNG konnte der vielfach preisgekrönte Komponist Hubert Hoche gewonnen werden. Hoche gehört zu den innovativsten zeitgenössischen Komponisten Deutschlands und wird sein Schaffen unter dem Titel „Wie Musik entsteht“ vorstellen. Ab 19.30 Uhr berichtet er, wie er als Komponist arbeitet. Hubert Hoche gewährt ganz persönliche Einblicke in seine Inspirationen und zeigt anhand von Originalnoten und Klangbeispielen den kreativ-künstlerischen Aspekt seiner Werke auf. Über akustische Präsentationen nimmt er seine Zuhörer mit in die Klangwelt seiner Kompositionen und öffnet den Blick für seine Vorstellung von Musik.

In Marktheidenfeld ist Hubert Hoche als ehemaliger Dirigent des Gesangvereins 1906 bekannt. Er ist Mitbegründer des Festivals für zeitgenössische Musik „Weimarer Frühjahrstage“ und war 1999 Initiator der Gründung des Vereins „flammabis – zeitgenössische Musik in Würzburg“. Seit 2000 ist er stellvertretender Vorsitzender des Komponistenverband Thüringen und seit 2005 stellvertretender Vorsitzender des Tonkünstlerverbandes Würzburg.

