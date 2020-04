Kollision im Kreuzungsbereich

Marktheidenfeld.In Marktheidenfeld sind am Montagnachmittag an der Kreuzung Ulrich-Willer-Straße/Südring zwei Autos kollidiert. Wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht, wollte der 23-jährige Fahrer eines BMWs gegen 17.30 Uhr vom Dillberg kommend nach rechts in Richtung Würzburger Straße abbiegen. Zeitgleich befand sich ein Suzuki auf der linken Abbiegespur des Südrings. Dessen 33-jähriger Fahrer wollte in Richtung Dillberg abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten die beiden Autos, weil der BMW-Fahrer beim Abbiegen nach rechts die Kurve zu groß nahm.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. pol

