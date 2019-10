Triefenstein.Die holländische Harfenistin Regina Ederveen ist im Kloster Triefenstein zu Gast am Donnerstag, 17. Oktober, wie die Verantwortlichem mitteilen. Gemeinsam mit dem Triefensteiner Liedermacher Christoph Zehendner zeigt die Künstlerin aus Doornspijk ihr Programm „König, Feldherr und Poet“ über den König und Psalmendichter David. Harfenmusik, Texte von David und Bilder sorgen dabei für ein beeindruckendes Erlebnis. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

David gehört zu den schillerndsten und faszinierendsten Gestalten der Bibel. Ein Hirte. Ein Krieger. Ein Herrscher. Ein Liebhaber. Ein Beter. Ein Dichter. Und einer, der sich auf die Kunst des Harfenspiels verstand. Davids aufregendes Leben voller Niederlagen und Siege, Triumphe und Brüche, voller Abenteuer und Poesie steht im Mittelpunkt des Konzertprogramms, das zum ersten Mal in Deutschland zu sehen ist.

Regina Ederveen spielt auf ihrer goldenen Harfe Musik aus unterschiedlichen Epochen: Klassik und Moderne, jüdische Klezmermusik und keltische Folklore, aber auch freie Improvisationen zu Psalmtexten. Die holländische Künstlerin ist viel gefragte Solistin, hat zahlreiche Studioalben veröffentlicht und mit diversen Ensembles und Orchestern zusammengearbeitet. Selbst in der berühmten Carnegie Hall in New York trat sie schon auf.

Christoph Zehendner erzählt dazu Episoden aus dem Leben Davids, liest einige der bewegenden Psalmtexte Davids in moderner Übertragung und singt von David inspirierte Lieder. Konzertbesucher erwartet ein außergewöhnlicher Abend voll festlicher Musik und großer Gefühle, zwischen Ernst und Humor, Glauben und Zweifel, Schuld und Vergebung. Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Die Christusträger-Brüder bitten am Ausgang um eine Spende für die Arbeit mit jungen Leuten, die im Kloster Triefenstein zum Beispiel bei der jährlichen Jugendfreizeit stattfindet.

