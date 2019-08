Kreuzwertheim.Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und Kommunalpolitiker, engagierter Christ in einer Person. Dr. Gerald Amarell, letzter ehrenamtlicher Bürgermeister des Marktes Kreuzwertheim, feierte am Samstag den 90. Geburtstag.

„Ein sehr kluger und weiser Mann der leisen Töne“ ist Dr. Gerald Amarell. Und das nicht nur nach Meinung des amtierenden, von Amarell so genannten „Regierenden“ Kreuzwertheimer Bürgermeisters Klaus Thoma.

Am Samstag feierte dieser „sehr kluge und weise Mann der leisen Töne“, der sich nicht nur als erfolgreicher Unternehmer und Kommunalpolitiker Verdienste erwarb, seinen 90. Geburtstag. Und er tat dies im Kreis der Familie, die ihm stets Kraft gegeben hat, zusammen mit Freunden, die sich stets auf ihn verlassen können.

Die Feier begann mit einer Andacht in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, denn Amarells Leben ist fest verwurzelt im Glauben, wie sein Sohn, Pfarrer Jochen Amarell feststellte. „Du hast viel aufgebaut und Kraft investiert, das Lebenswerk deines Vaters weitergeführt und stärker gemacht. Du hast deine Stärken aber immer wieder auch in den Dienst für Andere gestellt.“ Der Quell der Stärke des Jubilars liege, neben dem Glauben, in der Familie, bei Ehefrau Gilda, mit der er im vergangenen Jahr Eiserne Hochzeit feiern konnte, bei den drei Kindern, elf Enkel- und elf Urenkelkindern.

Familie gestaltete Andacht

Die Familie war es dann auch, die weite Strecken der Andacht gestaltete. Enkelin Jenny Amarell spielte die Orgel, Tochter Vera Schaefer und die Söhne Jochen und Gunther Amarell überreichten mit anrührenden und sehr persönlichen Worten Geschenke und sangen, gemeinsam mit Enkeln und Urenkeln dem Jubilar ein Ständchen. Der sprach von einem „wunderbaren, einem tollen Geburtstagsgeschenk“. Es werde ihm immer mehr bewusst, wie sehr Gottes Segen sein Leben geleitet habe, so Amarell, der streiflichtartig einigen wichtige Stationen Revue passieren ließ.

Geboren in Zeiten der Weltwirtschaftskrise habe er dennoch eine unbeschwerte Kindheit und Jugend verleben dürfen. Aber auch die dunklen Jahre des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs ließen den Jubilar nicht unberührt. In der DDR wurde der Vater enteignet, „in Wertheim bekamen wir die Chance auf einen Neuanfang“. In der Firma lernte er seine spätere Ehefrau kennen, Unternehmen und Familie siedelten nach Bayern, ins benachbarte Kreuzwertheim, über.

Amarell widmete sich der kirchlichen Arbeit und der Kommunalpolitik und freute sich, dass zu seinem Ehrentag auch Christa Schoenberg und Horst Fuhrmann, die wie er den Ehrentitel „Alt-Bürgermeister“ tragen und der von ihm so genannte „Regierende Bürgermeister“ Klaus Thoma gekommen waren.

Der erinnerte in seiner Laudatio an einige wichtige Ereignisse und Entscheidungen, die Amarells Zeit als Gemeinderat von 1972 bis 1978 und noch einmal von 1984 bis 1990, und als Erster Bürgermeister von 1978 bis 1984 fielen und von denen man heute noch profitiere. Er habe bei den Kreuzwertheimern nachgefragt, was ihnen zu Gerald Amarell einfalle, verriet Thoma. Genannt worden seien Begriffe wie Zuverlässigkeit, Treue, Ehrlichkeit, Fairness und Altruismus, aber auch Höflichkeit, gepaart mit Entschlossenheit und Stabilität. Kurz: „ Gerald Amarell ist ein sehr kluger und weiser Mann der leisen Töne.“ Die Andacht beschloss Paula Dreßler mit ihrem Saxofon. Beim Empfang im benachbarten Landgasthof „Franz“ setzte der Männergesangverein die musikalischen Akzente. Vorsitzender Andreas Schmidt hielt die Laudatio und erinnerte daran, dass Dr. Gerald Amarell seit 1969, also seit 50 Jahren, Mitglied ist. Dafür wird er zum Ehrenmitglied ernannt.

Die offizielle Auszeichnung soll beim Liederabend im Oktober erfolgen. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019