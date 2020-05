Klaus Thoma: „Lamentieren nutzt nichts“

Bei der ersten Sitzung des neugewählten Gemeinderats kündigte Bürgermeister Klaus Thoma an, dass man wohl kürzer treten müsse. Trotzdem werde sich die Gemeinde weiterentwickeln.

Kreuzwertheim. Um die Abstandsregeln in der Coronakriese einzuhalten, fand die erste Sitzung des Gemeinderats in der neuen Legislaturperiode in der Dreschhalle statt. Trotz der aktuell schwierigen Situation für

...