Kinder waren für bundesweite Aktion aktiv

Röttbach.Nach dem morgendlichen Gottesdienst wurden in Röttbach in diesem Jahr 22 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren für die bundesweite Sternsinger-Aktion aktiv. In diesem Jahr stand die Aktion unter dem Motto: „Frieden! Im Libanon und weltweit.“

Nach erfolgreichem Spendensammeln und dem Überbringen des Segens gab es ein gemeinsames Mittagessen für die Sternsinger. Zum Abschluss teilten die Kinder und Jugendlichen die erhaltenen Süßigkeiten unter sich auf.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020