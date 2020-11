Schollbrunn.Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, verletzte sich vergangenen Mittwoch um 14.30 Uhr ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Sturz schwer. Der Schüler fuhr auf der Staatsstraße 2316 in Richtung Hasloch. Etwa 150 Meter vor der Abfahrt zur Kläranlage kam er von der Straße ab, fuhr in einem Graben gegen einen Abflussschacht und stürzte so unglücklich über den Lenker seines Mountainbikes, dass er sich Frakturen an beiden Armen zuzog.

Anschließend stellte er sich an die Straße, aber kein Fahrzeug hielt an. Mit Mühe gelang es ihm, über sein Handy die Familie zu verständigen. An seinem Fahrrad wurde der Rahmen verbogen. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen zum Unfallhergang, die auch möglicherweise Angaben über vorbeifahrende Fahrzeuge machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410 entgegen. pol

