Junger Mann muss zur Blutprobe

Lengfurt.Die Polizei hielt in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 18jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lengfurt an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest dass der 18-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weitefahrt unterbunden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird gegen den jungen Mann Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz erstattet, so die Polizei.

Bei seinem ebenfalls 18-jährigen Beifahrer wurde anschließend noch eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Dies hat ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019