Junge Frau schwer verletzt

Marktheidenfeld.Mit schweren Verletzungen musste am Mittwochabend eine Fußgängerin mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden. Die 17-Jährige war in Marktheidenfeld gegen 18:15 Uhr an einer Haltestelle an der Bundesstraße 8 aus einem Linienbus ausgestiegen. Nachdem der Bus weitergefahren war, wollte sie die Bundesstraße überqueren. Der 61-jährige Fahrer eines Autos sah die junge Frau zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und erfasste sie. Die Fußgängerin kam etwa 25 Meter nach der Aufprallstelle auf der Straße zum Liegen. Mehrere Passanten sowie Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019