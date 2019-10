Jugendliche Umweltfreunde ließen auf Worte Taten folgen

Kreuzwertheim.Nicht nur reden, sondern handeln wollten rund zwei Dutzend Umweltfreunde am Samstag in Kreuzwertheim. Die Freiwilligen trafen sich am Bauhof zu einer Müllsammelaktion. Mit dabei war auch Bürgermeister Klaus Thoma, der dazu eingeladen hatte.

Auf die Idee dazu gekommen war der Rathaus-Chef, nachdem die Jugendlichen bei einer „Fridays-for-Future“-Demonstration in Wertheim im Mai beklagt hatten, dass dort und auch in Kreuzwertheim zu viel Müll herumliege. Er habe die jungen Leute als Reaktion darauf einladen wollen, selbst praktisch etwas dagegen zu tun, erklärte Thoma.

So waren bei der Aktion auch hauptsächlich junge Leute mit dabei. Wie etwa der 19-jährige Christopher aus Schollbrunn. Er hat bereits zweimal als Ordner bei „Fridays-for-Future-Demos“ mitgeholfen. Er wollte nun der Umwelt auch auf ganz handfeste Weise helfen.

„Wir haben uns immer beschwert, dass Demos im regionalen Raum nichts bringen, wenn man nicht auch handelt. Deswegen bin ich heute hier“, sagte der junge Mann.

Solidarität

Aber einige ältere Jahrgänge hatten sich dann doch auch unter die Freiwilligen gemischt. Etwa der 72-jährige Walter Fellinghauer. Mit seiner Teilnahme wolle er seine Solidarität mit den Jugendlichen zum Ausdruck bringen, so der Bestenheider. „Wir sind ja schließlich auch für unsere Enkel und Kinder verantwortlich“, betonte er.

„Bewaffnet“ mit Müllsäcken und Greifern machten sich die Umweltfreunde in ihren leuchtend gelben und orangen Westen in kleinen Gruppen auf, um möglichst viel Abfall aus der Natur zu beseitigen. Rund zwei Stunden lang waren sie im Einsatz, unter anderem entlang der Staatsstraße 2315, der Landesstraße 2310 und am Mainradweg.

Zum Abschluss gab es ein Vesper für die fleißigen Helfer. Bürgermeister Klaus Thoma unterstrich dass, dass die Aktion keine Eintagsfliege gewesen sein solle. „Deshalb bitte ich die jungen Leute um Unterstützung beim Kampf gegen die Klimazerstörung“, so der Rathaus-Chef abschließend. ses

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019