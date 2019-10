Jeder Cent fließt in die Projekte in Afrika

Bereits zum 20. Mal fand in Kreuzwertheim der Ghanatag des Hilfsvereins „Paul“ statt. Dabei wurde in der Dreschhalle ein unterhaltsames Programm geboten.

Kreuzwertheim. „Paul“ steht für „Partnerschaft unterstützt Lebenslinien“. Der Verein zur Hilfe für Menschen im afrikanischen Ghana wurde 2000 gegründet. Seitdem veranstalten die Mitglieder jährlich den Ghanatag.

Bislang hat der Verein die Projekte seiner afrikanischen Partner mit insgesamt rund 500 000 Euro unterstützt. Vorsitzende Gertrud Schauber berichtete im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, dass „Paul“ neben den Einnahmen und Spenden vom Ghanatag viele Spenden als Reaktion auf den verschickten „Weihnachtsbrief“ (Jahresbericht über die unterstützten Projekte) erhalte. „Alle Einnahmen kommen direkt den Projekten zugute. Es geht kein Geld für Verwaltungskosten ab“, betonte sie stolz.

Der Ghanatag am Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, den die evangelische Pfarrerin Stephanie Wegner und der katholische Diakon Thomas zelebrierten. Dabei ging es um die Geschichte der „Nervensäge“, eine Frau, die sich beim Richter immer wieder für Gerechtigkeit einsetzt. Ein Thema, das auch zum Engagement des Vereins passt.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom evangelischen Kirchenchor (Leitung: Rainer Lange) sowie von Solistin Sonja Miranda-Martinez. Außerdem sangen Mädchen und Jungen aus beiden Kreuzwertheimer Kindergärten ein Lied zum Thema „Wir sind bunt.“

Spenden überreicht

Den ganzen Tag über verkauften die Freunde von „Paul“ aus Boizenburg an der Elbe in Mecklenburg Kartoffeln zugunsten der Projekte des Vereins. Am Ende konnten sie 1216 Euro als Erlös übergeben. Hinzu kamen 2250 Euro, die Freunden aus Boizenburg gesammelt hatten.

In der Halle gab es einen Basar mit afrikanischen Produkten. Der Verkaufserlös kommt den Projekten von „Paul“ ebenso zugute wie die beim verkauf von Essen und Getränken erzielten Überschüsse. Zum Mittagessen gab es drei afrikanische Gerichte sowie Waffeln, am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Im Laufe des Tages führten die Viertklässler der Grundschule Kreuzwertheim ein Lied und einen Tanz mit bunten Tüchern auf. Außerdem übergaben sie eine Spende in Höhe von 418 Euro, die alle Grundschulkinder gesammelt hatten. „So hoch war die Spende der Schule noch nie“, freuten sich die Vorstandsmitglieder von „Paul“.

Weitere musikalische Beiträge kamen unter anderem vom Chor „Feelings“, der afrikanische Lieder erklingen ließ, sowie vom Kinder-und Jugendchor „Believe“. Auch mehrere Schüler des Musizierkreises Kreuzwertheim erfreuten mit ihren Vorträgen. Ein besonderer Höhepunkt war dabei ein achthändig auf dem E-Piano gespieltes Stück.

Zu Wort kamen auch Helfer, Unterstützer und Partner des Vereins. Bürgermeister Klaus Thoma betonte, der Ghanatag sei ein wichtiger Teil des Jahresprogramms der Marktgemeinde. Lobenswert fand er, dass der Verein neben der finanziellen Unterstützung auch beharrlich das Bewusstsein der Menschen der Region für die afrikanischen Armutsgebiete wecke.

Grußworte sprachen ebenso Unterstützer aus Boizenburg, die schon seit 2012 beim Ghanatag dabei sind. Wie sie berichteten, werden die bei der Veranstaltung verkauften Kartoffeln komplett von einer Agrargenossenschaft gespendet, so dass alle Einnahmen dem Verein zukommen.

„Uns begeistert bei der Arbeit von ,Paul’ ungemein, dass jeder Cent in die Projekte fließt, Bildung vor Ort ermöglicht und Straßenkinder versorgt werden“, waren sich die Gäste einig. Der Verein sorge so für nachhaltige Hilfe in Ghana.

Livebericht aus Ghana

Ein besonderer Programmhöhepunkt war der Livebericht nach Ghana. Almuth Schauber, die auch übersetze, interviewte Richard Alandu, Leiter des von „Paul“ unterstützten Bildungszentrums Fistrad in Sandema in Nordghana. Er berichtete, wie wichtig die Unterstützung durch den Verein ist. So finanzierte „Paul“ eine Photovoltaikanlage, die nicht nur für eine höhere Versorgungssicherheit des Radiosenders des Schulungszentrums sorgt. Dessen Betreiberverein hilft auch, monatlich 1000 Euro Stromkosten einzusparen. Durch die Anlage kann der Radiosender 17 Stunden pro Tag senden. Er Sender leistet wichtige gesundheitliche Aufklärungsarbeit in weitem Umfeld, so Alandu.

Insgesamt packten am Ghanatag rund 40 Helfer mit an, darunter auch die Konfirmanden. 40 Kuchen und Torten wurden gespendet. Beispielhaft für alle Helfer berichteten zwei von ihnen im Gespräch mit Almuth Schauber und Wolfgang Finger über die Gründe für ihr Engagement. „Wie Gertrud Schauber immer sagt, ohne so viele Helfer wären wir gar nichts“, waren sie sich einig.

Ursula Schneider, ehemalige Lehrerin an der Grund- und Hauptschule Kreuzwertheim, war fast von Anfang an beim Ghanatag dabei, nachdem Gertrud Schauber den Verein „Paul“ in der Schule vorgestellt hatte. Damals habe Schauber berichtet, die Kinder in Ghana wüssten nicht, auf was sie in der Schule schreiben sollen, blickte Schneider zurück. Dies animierte die Kreuzwertheimer Kinder zu einer Sammelaktion für Schreibtafeln. Außerdem gestalteten Schüler jedes Jahr den Ghanatag mit, ihre Eltern bringen sich mit Kuchenspenden ein. Die Rednerin dankte dem Kollegium der Grundschule, dass sich diese noch immer an der Aktion beteiligt.

Helferin Sabine Schreck, war durch einen Flohmarkt auf den Verein aufmerksam geworden. Sie hilft immer beim Kochen des Mittagessens. Ihr Lieblingsprojekt sei die Witwenhilfe in Ghana, erklärte sie.

Bevor Gertrud Schauber Dankesworte an alle Beteiligten richtete, ließen Paula Dreßler (Saxofon) und Lehrer Jo Krimm (Klavier) den Nachmittag musikalisch ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019