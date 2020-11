Inzidenzwert liegt bei 290,11

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis sind mit Stand 30. November 482 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 1259 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 749 Personen. Es sind vier neue Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 28.

Der 7-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Main-Spessart liegt am Montag laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 290,11 pro 100 000 Einwohner. Damit gelten für den Landkreis Main-Spessart ab Dienstag, 1. Dezember, die weiteren Einschränkungen, die in § 25 der neunten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für diesen Fall vorgesehen sind.

Wechselunterricht

Danach sind ab Dienstag Märkte und Wochenmärkte mit Ausnahme des Lebensmittelverkaufs untersagt. An Schulen findet ab der Jahrgangsstufe acht Wechselunterricht statt, wenn der Mindestabstand nicht anders eingehalten werden kann. Unterricht an Musikschulen und Fahrschulen in Präsenzform ist verboten. Auf zentralen Begegnungsflächen, die am Dienstag vom Landratsamt noch genauer definiert werden, gilt Maskenpflicht und ein Alkoholkonsumverbot. lra

