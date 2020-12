Inzidenzwert liegt bei 257,6

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind mit Stand Freitag, 11. Dezember, 594 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 1772 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 1108 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 257,6 (Quelle: Robert Koch Institut). Im Kreis sind aktuell fünf neue Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 70. Die Personen gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an, teilt das Lanratsamt mit. 17 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Aktuell befinden sich 1464 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Personen, die sich am Testzentrum des Landkreises Main-Spessart in Marktheidenfeld auf das Corona-Virus testen lassen möchten, müssen bestimmte Anmeldemodalitäten beachten. Diese sind auf der Website des Landkreises aufgeführt.

Landratsamt bleibt geöffnet

Unter den bisherigen Voraussetzungen bleibt das Landratsamt Main-Spessart bis auf weiteres geöffnet. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, vor dem Besuch online oder per Telefon einen Termin zu vereinbaren. Für die Kfz-Zulassung soll vorrangig die Online-Terminvergabe genutzt werden. Hier ist es möglich, ohne Termin zu kommen. pm

