Inneres selten unbeschwert

Marktheidenfeld.„MenschenBild“ ist die Ausstellung überschrieben, die seit Samstag, 11. Juli im Kulturzentrum Franck-Haus zu sehen ist. Erhard Löblein wurde 1932 in Marktbreit geboren und lebt heute in Zell bei Würzburg. In Marktheidenfeld zeigt der Künstler und Autor eine Auswahl seiner Gemälde und Skulpturen.

Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch, sagte Goethe. Der Künstler Erhard Löblein arbeitet an den Bildern vom Menschen. An MenschenBildern.

Seine Malerei versucht, die selten unbeschwerten Abbilder des Inneren eines Individuums aufzuzeigen. Seine Arglosigkeit, die Untätigkeit oder Desillusion. Wie zwiespältig er ist, ausgegrenzt vielleicht und abweisend, auch aggressiv. Selten scheint er glücklich zu sein. Die den Figuren zugeteilten Bildgrenzen sind oft recht knapp bemessen, als falle es schwer, das ganze menschliche Abbild offenzulegen. Ein weitgehender Verzicht auf Rahmungen hilft vielleicht nachdenklichen Betrachtern, über das Format hinaus zu denken.

„MenschenBild“ ist in Marktheidenfeld bis Sonntag, 30. August im Franck-Haus in der Untertorstraße 6 im vorderen Ausstellungsbereich zu sehen. Erhard Löblein wird am Sonntag, 19. Juli und am Sonntag, 2. August jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Ausstellung anwesend sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.07.2020