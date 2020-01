In Fahrschule eingebrochen

Kreuzwertheim.Ein bislang unbekannter Täter brach in ein Firmenanwesen in der Zeit zwischen Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr und Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr, in der Lindenstraße ein. Wie die Polizei ermittelte, versuchte der Täter zunächst erfolglos die Tür zur Waschhalle aufzubrechen. Danach hebelte er die Tür zur Fahrschule auf und gelangte in das Gebäude.

Sachschaden deutlich größer

Hier entwendete er einen Laptop. Anschließend wurde noch versucht, die Tür zur Autowerkstatt aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang. Laut Polizei beträgt der Wert des Diebesguts nur rund 200 Euro, der entstandene Sachschaden dagegen beläuft sich auf etwa 4000 Euro. pol

