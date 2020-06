In den Ruhestand verabschiedet

Geschäftsführer Edgar Jeßberger (links) mit Facharbeiter Dieter Adam an dessen letztem Arbeitstag. © Kathrin Philipps

Kreuzwertheim.Dieter Adam arbeitete seit vielen Jahren bei der Firma Jewa Metallverarbeitung in Kreuzwertheim. Vor ein paar Tagen wurde der Facharbeiter nach über 15 Jahren bei der Firma in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Am 4. November 2004 trat der damals 48-jährige Dieter Adam als CNC-Dreher in das Unternehmen ein. Seitdem hat er sich zum Spezialisten für kleine und mittlere Serien sowie Sonderanfertigungen an verschiedenen Stangendrehautomaten entwickelt.

An seinem letzten Arbeitstag würdigte der Geschäftsführer Edgar Jeßberger die Leistungen des langjährigen Mitarbeiters: „Keine Arbeit war Dir zu viel, keine Aufgabe war Dir zu knifflig. Du hast unseren jungen Facharbeitern und Auszubildenden stets wertvolle Tipps gegeben und immer zum großen Zusammenhalt im Team beigetragen.“ Die offizielle Verabschiedung im Beisein aller Mitarbeiter wird aufgrund der aktuellen Gegebenheiten auf die nächste Firmenfeier verschoben.

Die Jewa Metallverarbeitung GmbH ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Kreuzwertheim. Fast 100 Mitarbeiter, darunter 15 Prozent Auszubildende, fertigen hochwertige Fräs-, Dreh- und Maschinenbauteile sowie komplett montierte Baugruppen. Als flexibler Zulieferer von Unternehmen aus nahezu allen Branchen hat sich die Jewa Metallverarbeitung GmbH einen Namen gemacht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020