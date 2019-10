Hilfe zur Selbsthilfe wird fortgesetzt

Marktheidenfeld.Kaputt – was nun? Ist das Elektrogerät noch zu retten, das Fahrrad wieder zu richten? Die Experten im Repair Café Marktheidenfeld helfen hier regelmäßig weiter. Auch am Donnerstag, 24. Oktober war zum letzten Mal in diesem Jahr wieder Hilfe zur Selbsthilfe das Thema. Zusammen mit Experten wurde versucht, defekte Elektrogeräte, Fahrräder und andere Dinge instand zu setzen.

Termine 2020

Nun sind die Termine für das Jahr 2020 bekannt. Diese sind: Donnerstag, 16. Januar; Donnerstag, 16. April; Donnerstag, 16. Juli, und Donnerstag, 15. Oktober.

Das Repair-Cafe Marktheidenfeld findet im Jugendzentrum MainHaus in der Lengfurter Straße 26 in Marktheidenfeld statt und öffnet jeweils von 17 bis 20 Uhr. Letzte Annahme von Geräten und Fahrrädern ist um 19.30 Uhr.

Das Repair-Café ist eine Initiative des Bund Naturschutz Main-Spessart in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Marktheidenfeld. stv

