Hilfe mit selbst gestrickten Socken und Kaffelstein-Marmelade

Kreuzwertheim.Marianne Arnold aus Kreuzwertheim unterstützt seit vielen Jahren die Aktion „Sternstunden - wir helfen Kindern“ des bayrischen Rundfunks durch die kompletten Einnahmen aus dem Verkauf ihrer handgemachten Produkte.

Die engagierte Seniorin steht nicht gerne im Mittelpunkt. Ihre selbstgestrickten Socken und ihre Kaffelstein-Marmelade sind aber weithin in der Region bekannt. Auch 2019 verkauft sie diese zugunsten der Sternstunden des bayrischen Rundfunks.

Bisher kamen so im laufenden Jahr 1000 Euro zusammen, die sie am heutigen Sternstundentag an den bayrischen Rundfunk melden und anschließend überweisen kann. Ziel ihres Engagements ist es, Kindern Gutes zu tun.

„Bei Sternstunden wird jede Geldspende garantiert ohne Abzug an bedürftige Kinder weitergegeben, da die Verwaltungskosten der Benefizaktion mit Unterstützung der Partner und Unterstützer sowie durch Zinserträge gedeckt werden können“, heißt es auf der Internetseite der Initiative.

Um den betroffenen Kindern dauerhaft verbesserte Lebensbedingungen zu ermöglichen, lege Sternstunden Wert auf die nachhaltige Wirkung der Projekte.

Im Laufe ihres langjährigen Engagement unterstützte Arnold die Sternstunden mit vielen Tausend Euro. An ihrem ehrenamtlichen Engagement hat die Seniorin sichtlich Spaß. „Das ist keine schwere Arbeit und läuft nebenher.“ Erstmals für die Sternstunden hatte sie vor etwa zehn Jahren gespendet. Sie hatte schon immer Socken gestrickt und sie verschenkt. Irgendwann kam ihr dann die Idee, sie könnte sie für einen guten Zweck verkaufen. Später kam dann die Produktion und der Verkauf der Marmelade dazu. In den Anfangsjahren kamen Spenden zwischen 400 und 800 Euro jährlich zusammen. Mit zunehmender Bekanntheit der Strickwaren und Marmeladen von Arnold stieg auch die Spendensumme auf jährlich 1000 Euro und mehr.

Die Aktion Sternstunde konnte seit der Gründung 1993 bis heute rund 255 Millionen Euro einnehmen und damit mehr als 3150 Kinderhilfsprojekte unterstützen. Arnold ist gerne ein Teil dieser Unterstützung.

Am heutigen Freitag feiern Sternstunden und der Bayerische Rundfunk wieder den alljährlichen Sternstunden-Tag. Wie in jedem Jahr krönt die große Gala ab 19.30 Uhr live im BR Fernsehen aus der Frankenhalle in Nürnberg den Tag.

