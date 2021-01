Heimische Insekten brauchen vielfältige Lebensräume

Main-Spessart.Dem Wegrand als Insektenparadies widmet sich ein neues Projekt des Landschaftspflegeverbandes Main-Spessart, das bis März 2022 umgesetzt sein soll.

Im Rahmen der bayernweiten Initiative „Natürlich Bayern – insektenreiche Lebensräume“ startet der Landschaftspflegeverband Main-Spessart das Projekt „Das Ziel ist am Weg – insektenreiche Wegränder.“ Damit sollen in den kommenden zwei Jahren kommunale Flächen insektenfreundlicher gestaltet werden. Der Landschaftspflegeverband möchte vor allem die Pflege verbessern. Er hofft, dass alle Gemeinden im Landkreis dabei mitmachen.

„Wir beraten und schulen die Bauhofmitarbeiter, wie sie ihre kommunalen Flächen insektenfreundlich pflegen können und unterstützen die Kommunen, ihre veränderte Pflege den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln“, erläutert Herbert Kirsch, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes.

„Unsere heimischen Insekten brauchen nicht nur bunte Blumen, sondern vor allem vielfältige Lebensräume mit gebietsheimischen Nahrungspflanzen wie Margerite, Schafgarbe oder Glockenblume“. Um einen solchen Strukturreichtum zu entwickeln, ist bei der Pflege von Wegrainen, Gräben und Böschungen weniger oft mehr: Viele Wildbienen und Schmetterlinge profitieren von einer extensiveren Pflege.

Das bedeutet, dass in Teilbereichen die Vegetation durchaus ein bisschen höher wachsen darf und weniger oft gemäht wird. Im Auge des Betrachters mögen diese Flächen zuerst „ungepflegt“ wirken, doch sind es gerade diese Bereiche, in denen das Leben „brummt“. Im Landkreis Main-Spessart kann man an vielen Flächen bereits gute Potenziale für blüten- und insektenreiche Lebensräume an Straßen- und Wegrändern erkennen. „Bereits geringe Änderungen bei der bestehenden Pflege können dabei einen wertvollen Beitrag leisten“, erklärt Projektmanagerin Saskia Becker. Die Wildtiermanagerin ergänzt seit Mitte Oktober das Team des Landschaftspflegeverbandes.

Neben der Schulung und Beratung aller interessierten Bauhofmitarbeiter im Landkreis erarbeitet der Landschaftspflegeverband in Kooperation mit den Projektgemeinden in den nächsten zwei Jahren Pflegekonzepte. Dabei werden die Gemeinden unter anderem auch bei Ansaaten und ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Wird das Projekt von möglichst vielen Gemeinden umgesetzt, kann der Biotopverbund innerhalb des Landkreises verbessert werden. Die kommunalen Flächen dienen dabei nicht nur als Lebensraum, sondern auch als Trittsteine für Insekten und Kleintiere zwischen den verschiedenen Naturschutzgebieten. 2021 sind auch Informationsveranstaltungen und Exkursionen geplant, um die Bedeutung der Insektenlebensräume zu veranschaulichen.

In der Initiative „Natürlich Bayern – insektenreiche Lebensräume“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege engagieren sich 30 Landschaftspflegeverbände über fünf Jahre in jeweils zweijährigen Projekten für mehr Insektenvielfalt in bayerischen Kommunen. Gefördert wird das Projekt vom bayerischen Umweltministerium.

