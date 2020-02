Heckscheibe zertrümmert

Lengfurt.Durch eine zertrümmerte Heckscheibe entstand in Lengfurt am Montag an einem Polizeibus ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Eine Polizeistreife war gegen 14.15 Uhr am Ende des Faschingszugs unterwegs. Hier befand sich eine größere Menschenansammlung, aus welcher mehrere, vermutlich kleine „Klopfer“-Flaschen auf das Dienstfahrzeug geworfen wurden.

Nachdem zwei Gegenstände das Metall des Wagens trafen, wurde er aus der Gefahrenzone gelenkt. Dabei wurde die Heckscheibe des VW-Busses getroffen, welche zu Bruch ging.

Die Splitter verteilten sich im gesamten Innenraum. Im Rahmen von ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei Jugendliche. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. pol

