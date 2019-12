Hannah Silberbach und „Inswingtief“ kommen

Marktheidenfeld.Im Sommer 2020 wird es wieder zwei Konzerte im Marktheidenfelder Stadtgärtchen am Mainkai geben. Der Vorverkauf hat ab sofort begonnen.

Am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr gastiert Hannah Silberbach mit Band. Die Gewinnerinnen des Deutschen Song Contest „Troubadour“ 2019 Hannah Silberbach (Gesang), Laura Breuter-Widera (Flügelhorn) und Bea Michalski (Klavier) stellen ihr Programm vor. Hannahs Stimme ist ausdrucksstark, strahlend klar und bringt Emotionen authentisch auf die Bühne. Die ungewöhnliche Kombination mit Flügelhorn und Klavier verleiht den selbst komponierten und getexteten Songs eine außergewöhnliche Note.

Am Samstag, 25. Juli, um 20 Uhr präsentiert „Inswingtief“ akustischen Swing zwischen Gypsy-Jazz und Weltmusik. Vier Musiker aus verschiedenen musikalischen und geographischen Ecken, Spaß an der Musik, Spaß am Spaß, keine Lust auf Firlefanz, das ist „Inswingtief“.

Tief im gemeinsamen Fundament aus Swing und Gypsy-Jazz verwurzelt nimmt es die Band am 25. Juli mit dogmatischen Genre-Grenzen nicht so genau und bereichert ihren akustischen Swing-Sound entspannt und unverkopft mit Anleihen aus Bossa Nova, Klezmer oder Weltmusik. Die Besetzung: Sabrina Damiani (Kontrabass), Felix Leitner (Gypsy-Gitarre), Thomas Buffy (Violine) und Stefan Degner (elektrische Jazzgitarre). pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019