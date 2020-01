Gute Bilanz bei Blutspenden

Kreuzwertheim.Zu dem Blutspendetermin in Kreuzwertheim kamen 163 Spender. Davon waren acht Erstspender.

Drei Mal Blut gespendet haben Anika Döhner aus Wertheim und Julian Bischof aus Hundheim. Zehn Mal Blut gespendet hat Svetlana Muryley aus Wertheim. Dafür wurde ihr die goldene Ehrennadel mit Urkunde verliehen.

25 Mal Blut gespendet hat Anna Grein aus Mondfeld. 75 Mal Blut gespendet haben Petra Spachmann, Mondfeld, und Stefan Baumann, Reicholzheim.

100 Mal Blut gespendet hat Andreas Buschek aus Kreuzwertheim.

Der nächste Termin zur Blutspende in Kreuzwertheim findet am Dienstag, 14. April, in der Dreschhalle statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020