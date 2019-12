Günter Kohrmann führt die Liste an

Die Kreuzwertheimer CSU hat ihre Liste für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt. Günter Kohrmann führt sie an.

Kreuzwertheim. Im Rahmen einer adventlichen Mitgliederversammlung hat der CSU-Ortsverband Kreuzwertheim seine Liste für die bevorstehende Kommunalwahl nominiert.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Ortsvorsitzende und Marktgemeinderätin Isolde Franz schilderte diese in groben Zügen den Ablauf der Kandidatensuche. Diese habe sich über den Herbst erstreckt, da Interessenten und Listenplätze adäquat zusammengesetzt werden sollten, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Bürgermeister Klaus Thoma, der ebenfalls zur Aufstellungsversammlung erschienen war, würdigte die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit der amtierenden Marktgemeinderäten der CSU. Er sprach auch seine Gewissheit dahingehend aus, dass sich diese mit einer starken CSU-Fraktion in der nächsten Wahlperiode wird fortsetzen lassen. Unter der Leitung von CSU-Landratskandidatin Sabine Sitter wurde anschließend die Aufstellung der Liste durchgeführt. Dabei wurde Fraktionssprecher und Dritter Bürgermeister Günter Kohrmann (Kreuzwertheim) als Anführer der Liste von den Mitgliedern bestimmt.

Bewerber

Die weitern Bewerber der CSU-Gemeinderatsliste sind: Michael Huth (Röttbach) Tanja Bannwarth (Wiebelbach), Sabine Schreck, Stefan Schuck (beide Kreuzwertheim), Martin Kaufmann (Röttbach), Jan Hörnig, Patrick Hünlein, Rebecca Franz (alle Kreuzwertheim), Andreas Haider, René Fellinghauer (Röttbach), Marco Kilger, Ursula Börner (beide Kreuzwertheim), Rudolf Franz (Röttbach), Ingrid Kohrmann (Unterwittbach), Isolde Franz (Röttbach). Als Ersatzkandidaten wurden gewählt: Gerhard Horndasch und Michael Scheiber (beide Kreuzwertheim).

