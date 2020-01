Großes Jubiläumsfest für 2022 geplant

Zur Jahreshauptversammlung hatte die Feuerwehr Röttbach ihre Mitglieder in den Feuerwehrschulungsraum der „Alten Schule“ in Röttbach eingeladen.

Röttbach. Vorsitzender der Christoph Heim begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder sowie Bürgermeister Klaus Thoma und Kreisbrandmeister Thomas Baumann.

Kommandant Andreas Huth gab zu Beginn der Versammlung einen Überblick über die aktuellen Zahlen. Die Freiwillige Feuerwehr Röttbach hat zum Stand 31. Dezember eine Mannschaftsstärke von 32 Aktiven. Die Aktiven trafen sich im vergangenen Jahr zu 14 Übungen.

Im April wurde ein Erste-Hilfe-Aufbaukurs durchführt. Eine große Einsatzübung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzwertheim fand im Juli statt. Hierbei wurde der Einsatz im Brandfall intensiv geübt. Eine Sonderausbildung zum Wespen- und Hornissen-Beauftragten absolvierten Lukas und Manuel Lang. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal für eine so kleine Wehr. Beide Mitglieder wurden von Kommandant Andreas Huth nachträglich zu Feuerwehrmännern ernannt. Für seinen unermüdlichen Dienst für die Feuerwehr Röttbach wurde Jürgen Fischer zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Von der Jugend wechselten zum 1. Januar drei junge Männer in den aktiven Dienst der Feuerwehr. Es sind Max Schneider, Lukas Väthjunker und Julian Behl . Als Quereinsteiger kamen Björn Knie und Michael Schneider hinzu. Per Handschlag wurden sie vom Kommandanten in den Feuerwehrdienst aufgenommen. Huth bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Jugendwart Jan Gerberich für dessen hervorragendeArbeit in der Jugendausbildung.

Für 2019 waren sieben Einsätze und vier Sicherheitsdienste für die Wehr zu verzeichnen. Darunter war beispielsweise der Sicherheitsdienst zum Open-Air-Konzert in Kreuzwertheim, die Beseitigung von umgestürzten Bäumen, eine Brandnachschau eines ausgebrannten Stromverteilers, eine Notarztunterstützung mit Tragehilfe und zum Ende des Jahres ein vollgelaufener Keller.

Mit Blick auf die Zukunft erläuterte Huth das Ergebnis des vom Markt Kreuzwertheim erstellten Feuerwehrbedarfsplanes. Als Ergebnis dieses Plans wurde vom Gemeinderat entschieden, dass die Wehr voraussichtlich im Jahr 2022 ein wasserführendes Fahrzeug erhalten wird.

Für das Jahr 2022 ist ebenfalls das nächste Feuerwehrfest im Zeitraum vom 10. bis 13. Juni 2022 in Röttbach geplant, bei welchem das neue Fahrzeug eingeweiht werden soll.

Für die Musikkapelle Röttbach berichtete Christoph Kaufmann über die zahlreichen Musikproben und Auftritte im vergangenen Jahr. Jeder der Spaß an der Musik hat, ob Quereinsteiger oder Neuling ist bei der Musikkapelle herzlich willkommen, so Kaufmann.

Zum Schluss sprachen Bürgermeister Klaus Thoma und Kreisbrandmeister Thomas Baumann in ihren Grußworten den Mitgliedern der Feuerwehr ihren Respekt und ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. ffw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020