Großereignis praxisnah geübt

Kreuzwertheim.Die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim und Mitglieder der Rettungswache Wertheim des DRK Kreisverbandes Tauberbischofsheim stellten sich in einer länder-und organisationsübergreifenden Übung einem anspruchsvollen Szenario.

Für diese jährlich stattfindende Übung hatten die beiden Ausbilder Alexander Scholl (FFW) und Steffen Hippler (DRK) einen Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus und einem PKW mit sechs Verletzten vorbereitet. Erschwert wurde dieses Jahr die Einsatzübung durch einen Realeinsatz für zwei Rettungswagen, so dass die Übung mit deutlich weniger Personal abgearbeitet werden musste.

Das sollte allerdings keinen Nachteil darstellen, sondern erhöhte lediglich die Realitätsnähe. Auch im Ernstfall ist nicht sofort die gesamte Personalstärke vor Ort. Für das Rote Kreuz stellt diese gemeinsame Übung einen enormen Mehrwert dar, berichtete Hippler im Anschluss. So besteht die Möglichkeit für jüngere und teilweise noch in der Ausbildung befindliche Mitglieder solche Großschadensereignisse praxisnah üben zu können. So zeigte sich im Laufe der Einsatzübung wie wichtig die gemeinsame Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern des Roten Kreuzes und der Feuerwehr ist. Erst das Zusammenspiel der Fachkenntnisse beider Organisationen führt zu einer schnellen und maximal patientenschonenden Rettung der Verunfallten.

Des Weiteren erhält jeder einen Einblick in die Arbeitsweisen des Anderen und kann somit besser beurteilen, an welcher Stelle auf die Partnerorganisation Rücksicht genommen werden muss.

Knapp eine halbe Stunde nach der Befreiung des ersten Patienten –gespielt durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim –war auch der letzte Patient erfolgreich befreit.

Bei der abschließenden Nachbesprechung zeigte sich auch Scholl sehr zufrieden. „Das Übungsziel wurde vollumfänglich erreicht. Das Primärziel ‘Patientenrettung’ hat trotz des komplizierten Übungsaufbaus gut geklappt und es wurde auch deutlich, an welchen Stellen die Zusammenarbeit noch optimiert werden kann.“

Auch wenn man nie hofft einem solchen Unfallszenario in der Realität begegnen zu müssen, konnte jeder Teilnehmer mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, dass man gut vorbereitet ist, wenn es zum Ernstfall kommen sollte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019