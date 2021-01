Gremium gegen neuen Einzelhandel

Neben Unterstützungsmaßnahmen für Kreuzwertheimer in der Pandemie beschäftigte sich der Marktgemeinderat mit zwei Projekten des Nachbarn Marktheidenfeld.

Kreuzwertheim. Die erste Sitzung des Marktgemeinderats fand am Dienstag in der neu sanierten Turnhalle Röttbach statt. Die Gemeinderäte beschäftigten sich dabei mit zwei Projekten der Nachbargemeinde Marktheidenfeld.

Mit großer Mehrheit sprach sich der Marktgemeinderat im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gegen die Ausweisung des Sondergebiets „Großflächiger Einzelhandel Söllerhöhe“ in Altfeld aus. Laut Stadt Marktheidenfeld soll durch das Sondergebiet die Grundversorgung des stetig wachsenden Stadtteils Altfeld, aber auch der umgebenden Stadtteile Oberwittbach, Michelrieth und Glasofen in verkehrsgünstiger Lage ausgebaut und verbessert werden.

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche

Die zulässige Gesamtverkaufsfläche soll bei maximal 1200 Quadratmeter liegen. Laut Landesentwicklungsplan Bayern dürfen solche Einzelhandelsansiedelungen nur in zentralen Orten ausgewiesen werden.

Marktheidenfeld möchte für den Standort Altfeld die Ausnahmeregelung nutzen, dass eine Ansiedelung mit bis zu 1200 Quadratmetern und überwiegend Waren des Nahversorgungsbedarf auch an anderen Orten möglich ist. Zudem gilt, dass die Einzelhandelsgroßprojekte die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Großprojekt nicht wesentlich beeinträchtigten dürfen. Die Marktgemeinde begründet ihre Kritik an der Ansiedelung vor allem mit letzterem Punkt. Bereits in einem Beschluss von Juli 2018 zum Projekt hatte Kreuzwertheim darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht die Versorgung mit zentralrelevantem Einzelhandel insbesondere im Umfeld von Kreuzwertheim und Marktheidenfeld ausreichend ist.

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte in der aktuellen Sitzung, er selbst sehe die Ansiedelung an diesem Ort bedenklich, Altfeld habe keine zentralörtliche Funktion und die tragfähige Nahversorgung in den nahe liegenden zentralen Orten reiche aus.

Außerdem zweifelte er die städtebauliche Integration des Sondergebiets an, wie sie das Landesentwicklungsprogramm fordert. „Es ist in der absoluten Randlage geplant.“ Er ging davon aus, dass die Ansiedelung zur Abschöpfung von Kaufkraft führe.

Einige Gemeinderäte sahen durch die Marktheidenfelder Pläne keine Auswirkungen für Kreuzwertheim. Das Einzugsgebiet der Marktgemeinde sei eher Wertheim. Trotz der Ansiedelung mehrere große Supermärkte in der Main-Tauber-Stadt sei die Kundenfrequenz in den Kreuzwertheimer Märkten weiterhin groß. Konkurrenz belebe das Geschäft, es komme auch auf den angebotenen Service an, war ein weiteres Argument. Thoma ergänzte: „Die Betriebsinhaber in Kreuzwertheim haben Zweifel wegen der geplanten Ansiedelung in Altfeld.“ So sprach sich letztlich die Mehrheit des Gremiums gegen die Pläne der Nachbargemeinde aus. Thoma räumte auf Nachfrage ein, welche Wirkung die Ablehnung Kreuzwertheims auf das Verfahren habe, könne er nicht beurteilen.

Keinerlei Einwände hatten die Marktgemeinderäte hingegen im Verfahren zur Beteiligung der Behörden zur Aufstellung des „Wohngebiet Märzfeld“ der Stadt Marktheidenfeld in Altfeld. Hier sollen auf einer Gesamtfläche von rund 3,9 Hektar 41 Grundstücke zwischen 500 und 800 Quadratmeter und ein Spielplatz entstehen.

Zu den Anfragen aus letzter Sitzung berichtete Thoma, die beschlossene Beschilderung (eingeschränktes Halteverbot) im Bereich Stihl-Dienst Hirsch bis Firma SKT in der Kreuzstraße konnte aufgrund der dortigen Baustelle noch nicht durchgeführt werden. Sie erfolgt, sobald die Witterung es zulässt. Die Markierungsarbeiten im Bereich Hofmann/Schneider wurden aufgrund neuer Erkenntnisse nicht durchgeführt. Dieser Bereich soll durch einen Privateigentümer neugestaltet und es sollen Parkflächen errichtet werden. Auch am Anwesen Kreuzstraße 13 soll ein Stellplatz entstehen, so dass auf die Markierung verzichtet werden kann. Hinsichtlich der Wege im Kreuzwertheimer Friedhof berichtete Thoma, die Arbeiten seien abgeschlossen. Der Unterbau wurde hergestellt und verdichtet und mit einer Deckschicht versehen. „Menschen mit Rollatoren können diese gut begehen.“ Von Bürgern habe es viel Lob für den Bauhof gegeben, der die Arbeiten komplett in Eigenleistung ausführte. Hinsichtlich der Regelungen über nächtliches Angeln, berichte er auf Nachfrage, in Bayern sei Angeln im Vergleich zu Baden-Württemberg tatsächlich 24 Stunden erlaubt. Er werde aber mit der für das Gebiet zuständigen Fischerzunft Wertheim darüber reden, dass dies über die Angelerlaubnis eingeschränkt werde.

