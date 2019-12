Geld für Musiktherapie und Forschung

Eine gelungene Mischung aus Swing und weihnachtlichen Klängen bot das Benefizkonzert am Samstag in der Dreschhalle Kreuzwertheim.

Kreuzwertheim. Nicht nur der musikalische Hochgenuss der „Big-Band-Swing TropoPoSax“ aus Hasloch unter der Leitung von Thomas Gröhn machte den Samstagabend zu etwas Besonderem. Die Spenden und Einnahmen aus dem Konzert kommen in vollem Umfang der Aktion „Regenbogen für leukämie- und tumorerkrankte Kinder Main-Tauber“ zu Gute (wir berichteten). Außerdem wurden am Abend die Spenden aus dem Sommer-Open-Air an die Kreuzwertheimer Vereine übergeben.

Eröffnet wurde der Abend mit „Jingle Bells“. Dabei wurde gleich der volle Sound der Bigband deutlich. Bürgermeister Klaus Thoma freute sich über das großes Interesse der Zuschauer trotz der Termindichte vor Weihnachten. „Sie tragen dazu bei, dass wir ziemlich viel Geld sammeln“, freute er sich mit Blick auf die Helfer und Sponsoren.

Beim bekannten Hit „Rudolph the red nosed Reindeer“ und vielen weiterer Stücken begeisterte Sängerin Sonja Freitag, geleitet vom hallenfüllenden Sound der Band. Gefühl- und zugleich kraftvoll kam „White Christmas“ von Frank Sinatra daher. Der volle Swing war bei den Instrumentalstücken „One o’clock Jump“ aus den 1930ern zu spüren. Weiter ging es mit „Africa“, einer bekannten Popnummer aus den 1980er Jahren. Mit dem Song wollte „Toto“ auf das Schicksal der hungernden Kinder in Afrika aufmerksam machen.

Mit „Let it snow“ ließ es die Band in der Halle musikalisch schneien. „You are the sunshine of my live“ von Stevie Wonder leitete zur Spendenübergabe vom Sommer-Open-Air über. Bürgermeister Thoma stellte fest, dass die Interpretationen von „TroPoSax“ besser und spannender als die Originale seien. Er lobte die Musiker für ihren gagenfreien Auftritt zugunsten der guten Sache.

Thoma erinnerte an den Weg zur Ernennung zur coolsten Gemeinde Mainfrankens durch Radio Gong mit dem Tanzflashmob, an dem über tausend Personen teilnahmen, sowie an die Spendenchallenge, bei der für die Kreuzwertheimer Vereine insgesamt knapp 48 000 Euro Spenden eingingen. Der verdiente Hauptgewinn war dann das Konzert mit „Alvaro Solaire“ und lokalen Acts am Main. Beim Konzert kam ein Gewinn von knapp 22 000 Euro zusammen. Dieser wurde auf die Helferstunden aufgeteilt, so dass pro Helferstunde 6,50 Euro an die Vereine gezahlt wurde.

Dieser „Arbeitslohn“ wurde am Samstagabend übergeben. „Spendenchallenge und Konzert brachten den Vereinen zusammen 69 500 Euro“, so der Bürgermeister. Das ganze sei nur durch die tolle Gemeinschaftsleistung möglich geworden. Thoma dankte den Mitarbeitern von Verwaltung und Bauhof, den Blaulichtorganisationen und allen Vereinen sowie den Sponsoren. Besonderes Lob hatte er für das „weltbeste Organisationsteam“, das auch beim aktuellen Projekt wieder mit anpacke. „Danke auch an unsere Nachbarstädte Wertheim und Miltenberg, die uns logistisch unterstützt haben sowie an die Macher von Radio Gong.“ Beim Aufruf der helfenden Vereine schien die Liste kaum abzureißen.

Im zweiten Teil des Abend erklangen unter anderem „American Patrol“, „Deck the halls“ sowie „It don’t mean a thing“. Etwas Besonderes war „Christmas the Joy“, ein Arrangement verschiedener englischer Weihnachtslieder für Big Band. Vertreten waren zudem die Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“ und „Winterwonderland“. Überzeugend war Paula Dreßler als Nachwuchstalent des Musizierkreises Kreuzwertheim. Sie spielte bei „God rest ye merry gentlemen“ ein Solo auf dem Altsaxophon. Zum Abschluss des rundum gelungenen Konzerts verabschiedete die Band mit „Have yourself a merry little Christmas“ die Zuhörer in die Weihnachtszeit.

Michael Bannwarth, Vorsitzender der Aktion Regenbogen, zeigte sich überwältigt, dass Kreuzwertheim eine so große Veranstaltung zugunsten seines Vereins veranstaltet. Er habe es erst gar nicht glauben können, als Thoma ihm von der Idee berichtete. „Ich freue mich, dass eine hochwertige Band für uns ganz ohne Honorar spielt“, so Bannwarth.

Er dankte den Musikern, allen Helfern sowie den Sponsoren des Konzerts. Das Geld aus den Projekten der Marktgemeinde werde man in zwei Projekte investieren. Einerseits den Ausbau der Musiktherapie der erkrankten Kinder, zum anderen in die Unterstützung zweier Personalstellen in der Forschung der Uniklinik. Ziel sei eine schnellere Diagnose und bessere Heilung von Leukämie.

